В Сумской области лесорубы зарубили сдавшего их полиции свидетеля и закопали его тело в лесопарке

В городе Шостка в Сумской области в ходе расследования дела о незаконной вырубке леса раскрыли умышленное убийство. В совершении преступления подозревают трех местных жителей. По данным следствия, они зарубили топором мужчину, который сдал их полиции, а тело закопали в лесопарке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Фейсбуке в пятницу, 28 мая.

"Шосткинской окружной прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении трем мужчинам по факту незаконной порубки деревьев. Кроме того, одному из них инкриминируют умышленное убийство, а двум другим - сокрытие преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое местных жителей без соответствующего разрешения в марте 2021 незаконно срубили 62 дерева породы ольха в прибрежной защитной полосе реки Ивотка.

К перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекли еще одного местного жителя, который дал сотрудникам полиции показания, указав, кто именно его нанял для транспортировки древесины.

После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время разговора один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе.

Спустя месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить злоумышленников, причастных к преступлению.

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