Больше половины студентов-иностранцев в Украине выбрали для изучения медицину
Согласно данным на 1 января текущего года в высших учебных заведениях Украины обучалось 76 548 иностранных студентов. Почти половина из них выбрали медицинские специальности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", - говорится в сообщении.
По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидерами являются следующие страны:
- Индия – 18 095 человек,
- Марокко – 8 832,
- Туркменистан – 5 322,
- Азербайджан – 4 628,
- Нигерия – 4 227,
- Китай – 4 055,
- Турция – 3 999,
- Египет – 3 048,
- Израиль – 2 107,
- Узбекистан – 1 585 человек.
При этом среди всех иностранных студентов 90,02%, то есть 68 908 человек находятся на основном обучении, языковой подготовкой занимаются 4 936 (6,45%) человек, последипломное образование получают - 1 719 (2,25%) аспирантура, докторантура - 974 (1,27%); по программам академической мобильности - 11 (0,001%).
Среди самых популярных ВУЗов Украины среди иностранных студентов:
- Харьковский национальный университет имени В.Каразина;
- Харьковский национальный медицинский университет;
- Национальный медицинский университет имени А.Богомольца;
- Одесский национальный медицинский университет;
- Запорожский государственный медицинский университет;
- Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова;
- Днепровский государственный медицинский университет;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского;
- Буковинский государственный медицинский университет;
- Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.
При этом почти 50% иностранных студентов выбирают для обучения медицинские специальности:
- медицина (36,81%),
- стоматология (6,46%),
- лечебное дело (4,02%),
- менеджмент (4,04%),
- фармация, промышленная фармация (4,00%),
- среднее образование (2,32%),
- право (2,01%),
- архитектура и строительство (1,72%),
- финансы, банковское дело и страхование (1,7%)
- экономика (1,60%).
Напомним, по данным Минобразования, иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год.
Также сообщалось, что отчисленным из-за протестов белорусским студентам пообещали помощь с поступлением в украинские вузы.