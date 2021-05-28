Иностранцы приезжают учиться в украинские медицинские ВУЗы. Фото: pxhere

Согласно данным на 1 января текущего года в высших учебных заведениях Украины обучалось 76 548 иностранных студентов. Почти половина из них выбрали медицинские специальности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", - говорится в сообщении.

По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидерами являются следующие страны:

  • Индия – 18 095 человек,
  • Марокко – 8 832,
  • Туркменистан – 5 322,
  • Азербайджан – 4 628,
  • Нигерия – 4 227,
  • Китай – 4 055,
  • Турция – 3 999,
  • Египет – 3 048,
  • Израиль – 2 107,
  • Узбекистан – 1 585 человек.

При этом среди всех иностранных студентов 90,02%, то есть 68 908 человек находятся на основном обучении, языковой подготовкой занимаются 4 936 (6,45%) человек,  последипломное образование получают - 1 719 (2,25%) аспирантура, докторантура - 974 (1,27%); по программам академической мобильности - 11 (0,001%).

Среди самых популярных ВУЗов Украины среди иностранных студентов:

  • Харьковский национальный университет имени В.Каразина;
  • Харьковский национальный медицинский университет;
  • Национальный медицинский университет имени А.Богомольца;
  • Одесский национальный медицинский университет;
  • Запорожский государственный медицинский университет;
  • Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова;
  • Днепровский государственный медицинский университет;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского;
  • Буковинский государственный медицинский университет;
  • Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.

При этом почти 50% иностранных студентов выбирают для обучения медицинские специальности:

  • медицина (36,81%),
  • стоматология (6,46%),
  • лечебное дело (4,02%),
  • менеджмент (4,04%),
  • фармация, промышленная фармация (4,00%),
  • среднее образование (2,32%),
  • право (2,01%),
  • архитектура и строительство (1,72%),
  • финансы, банковское дело и страхование (1,7%)
  • экономика (1,60%).

Напомним, по данным Минобразования, иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год.

Также сообщалось, что отчисленным из-за протестов белорусским студентам пообещали помощь с поступлением в украинские вузы.

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