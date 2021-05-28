Согласно данным на 1 января текущего года в высших учебных заведениях Украины обучалось 76 548 иностранных студентов. Почти половина из них выбрали медицинские специальности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", - говорится в сообщении.

По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидерами являются следующие страны:

Индия – 18 095 человек,

Марокко – 8 832,

Туркменистан – 5 322,

Азербайджан – 4 628,

Нигерия – 4 227,

Китай – 4 055,

Турция – 3 999,

Египет – 3 048,

Израиль – 2 107,

Узбекистан – 1 585 человек.

При этом среди всех иностранных студентов 90,02%, то есть 68 908 человек находятся на основном обучении, языковой подготовкой занимаются 4 936 (6,45%) человек, последипломное образование получают - 1 719 (2,25%) аспирантура, докторантура - 974 (1,27%); по программам академической мобильности - 11 (0,001%).

Среди самых популярных ВУЗов Украины среди иностранных студентов:

Харьковский национальный университет имени В.Каразина;

Харьковский национальный медицинский университет;

Национальный медицинский университет имени А.Богомольца;

Одесский национальный медицинский университет;

Запорожский государственный медицинский университет;

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова;

Днепровский государственный медицинский университет;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского;

Буковинский государственный медицинский университет;

Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.

При этом почти 50% иностранных студентов выбирают для обучения медицинские специальности:

медицина (36,81%),

стоматология (6,46%),

лечебное дело (4,02%),

менеджмент (4,04%),

фармация, промышленная фармация (4,00%),

среднее образование (2,32%),

право (2,01%),

архитектура и строительство (1,72%),

финансы, банковское дело и страхование (1,7%)

экономика (1,60%).

Напомним, по данным Минобразования, иностранные студенты приносят вузам почти 600 миллионов долларов в год.

Также сообщалось, что отчисленным из-за протестов белорусским студентам пообещали помощь с поступлением в украинские вузы.