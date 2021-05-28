В Украине намечаются большие проблемы с бензином. Как рассказал нам глава агентства "А-95" Сергей Куюн, белорусские производители (а на их долю приходятся порядка 50% нашего рыка бензина) не подтвердили поставки на июнь.

Формально проблема не касается политики и ухудшившихся отношений Украины с Беларусью (напомним: после инцидента с самолетом Ryanair и арестов Протасевича Украина закрыла небо для "Белавиа" и прекратила полеты в Беларусь).

"Дело в том, что в Беларуси возникли проблемы с загрузкой крупного нефтеперерабатывающего завода НАФТАН - из-за американских санкций туда прекратились поставки российской нефти. Другой крупный НПЗ - Мозырский - с начала июня останавливается на плановый ремонт. Поэтому белорусы сами опасаются дефицита ресурса. Не исключено, что на сегодняшней встрече Путина и Лукашенко какое-то решение по поставкам нефти будет найдено. Но, если нет, нам стоит готовится к дефициту бензина", - говорит Куюн.

Впрочем, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, причина с ограничением поставок белорусского бензина может быть как раз политическая. И, если так, то следующими в списке могут стать дизель и автомобильный газ, то есть, под ударом окажется треть украинского рынка нефтепродуктов.

По данным "Страны", Белорусь готовит настоящий удар по всему импорту из Украины — будет введено лицензирование поставок по всем товарам, якобы, из -за нарушения Украиной соглашения о ЗСТ.

Так что в то, что в случае с поставками бензина - причины чисто технические - есть большие сомнения.

Но даже если на первом этапе дело ограничится только бензином, наш нефтерынок ждут непростые времена. "Ажиотаж, дефицит, и, как следствие, рост цен. Бензин может подорожать и до 50 гривен за литр", - говорит Рябцев. Хотя сейчас действует госрегулирование цен на бензин и дизель, эксперты говорят, что АЗС их с легкостью обойдут.

"Страна" разбиралась, будет ли в Украине бензин по 50 гривен.

Дыра в 55 тысяч тонн

Белорусская нефтяная компания не подтвердила поставок бензина А-95 в Украину на июнь. Хотя решение пока предварительное, и переговоры продолжаются.

По данным компании "А-95", среднемесячные поставки белорусского бензина в Украину составляют порядка 55 тысяч тонн, это почти 50% всего рынка этого топлива.

"Больших запасов бензина, в отличие от того же дизеля, АЗС не держат, поэтому перебои с поставками рынок почувствует тут же", - уверен Рябцев.

В теории, белорусский ресурс можно заместить другим. Но вопрос - каким именно?

Один из вариантов — литовский бензин, который и так активно поставляется в нашу страну. Но увеличить объемы более чем на 10-15 тысяч тонн вряд ли удастся, - говорит Куюн.

По словам Рябцева, поставки литовского бензина идут к нам через ту же Беларусь. И, если в нынешнем ограничении импорта есть политический мотив, то белорусы могут перекрыть и литовский транспортный коридор, поэтому данное направление - под вопросом.

Российское направление, откуда в теории мог бы поставляться бензин в Украину - практически закрыто.

"РФ летом практически всегда закрывает экспорт бензина, так как у них у самих повышенные потребности. Да и в последние годы у нас практически не было поставок российского бензина - нет нужных объемов соответствующего качества", - говорит Рябцев.

"Задача стоит нестандартная - найти 50 тысяч тонн "пятого". Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - отметил Куюн.

По его словам, оперативно может увеличить производство Кременчуцкий НПЗ, но этого будет недостаточно.

"Дело даже не в выборе поставщика. Бензин поставляется по долгосрочным контрактам (как правило, годовым). Летом на ресурс всегда повышенный спрос, так что его просто физически может не оказаться", - считает Рябцев.

Остаются разве что совсем экзотические варианты - скажем, делать А-95 из А-92, попросту бодяжить. И часть АСЗ этим, несомненно займутся, - говорят эксперты.

"Обычный бензин исчезнет, будет только дорогой премиальный"

По словам Рябцева, в случае прекращения поставок белорусского бензина, украинских водителей ждут непростые времена.

"Однозначно будет дефицит и ажиотажный спрос", - говорит он.

"Понятно, что рынок поколбасит, как минимум, пока не найдутся поставщики, которые могут заместить белорусский ресурс", - считает Куюн

Владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин оценивает ситуацию более спокойно: "Предложение уменьшится, но цены в первой половине июня на АЗС не изменятся, а потом ресурс подвезут. Думаю, пока ничего страшного не произошло", - говорит он.

Также он отметил, что ценники на бензин вряд ли будут расти и позже - до конца июня, так как в стране действует госрегулирование цен на бензин и дизель.

Но по этому поводу у экспертов - большие сомнения.

"Думаю, из продажи просто может исчезнуть обычный А-95, будет только премиум, а на него госрегулирование не распространяется, и можно ставить любую цену. Называть цифры не стану, не хочу пугать людей", - сказал нам Куюн.

Геннадий Рябцев отметил, что на волне дефицита и ажиотажа цена может быть любой - вплоть до 50 гривен за литр.

"Цены просто взлетят. А если начнутся проблемы еще и с бензином из Литвы из-за транспортировки через Беларусь, то под ударом окажется уже 80% нашего рынка. В такой ситуации можно будет ездить разве что на Tesla", - иронизирует эксперт.

Впрочем, есть надежда на то, что конфликт разрешится мирным путем и поставки белорусского бензина перекрываться не будут.

В конце концов самой Белоруссии не выгодно терять украинский рынок, на котором ее нефтепродукты занимают пока еще лидерские позиции. Особенно с учетом угрозы санкционных ограничений белорусского экспорта в страны ЕС.