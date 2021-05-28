Похищенный в Молдове бывший судья Николай Чаус пока не готов открыть свое местоположение, готовит недругам "глобальный привет" и надеется на правосудие сразу нескольких государств, в том числе и Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде" в Молдове.

Николай Чаус признал, что у него действительно новая рубашка, комментируя информацию о том, что его супруга Светлана не помнит у него такой одежды.

Журналист: Ваш адвокат утверждает, что вы читали с телесуфлера, аргументируя отсутствием эмоций. Так ли это?

Чаус: Про "суфлер" - это бред, а вот насчет эмоций - частично он прав, уже практически нет ни сил, ни эмоций и, поверьте, этому есть причины!

Журналист: Не указывая места, где вы сейчас находитесь, в какой стране?

Чаус: Про местонахождение - еще не время. Это вопрос безопасности.

Журналист: Что бы хотели передать своим родным, а что врагам?

Чаус: Родным я уже, собственно, все передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам все немного позже и глобальнее.

Журналист: Случайно ли файл в Телеграм-канале называется "Привет, Петр Алексеевич?"

Чаус: Что касается названия файла, случайности не случайны, особенно когда переименовываешь файл.

Журналист: На правосудие в какой стране вы рассчитываете?

Чаус: Сразу в нескольких. Хочу верить, что среди них будет и наша страна (он не уточнил, какую страну называет "нашей" - Ред.).

Журналист: Вас через границу действительно вывезли в багажнике?

Чаус: Немного позже я обязательно расскажу все подробности. Спасибо за вашу поддержку и внимание.

Напомним, 17 мая, в телеграм-канале "ChausUA Николай Чаус" появилось видеообращение бывшего судьи, в котором он заявил, что его похищение произошло не 3 апреля, а в 2016 году и с тех пор он подвергался запугиваниям.

Также он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности. Отметим, что файл с видеообращением Чауса, который загружен в телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич".

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.

НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб. В Украине долгое время правоохранители не открывали производства по поводу исчезновения Чауса, однако 7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

"Страна" подробно разбиралась, какие последствия принесет "каминг-аут" Николая Чауса.