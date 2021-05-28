Бюро экономической безопасности, которое было создано 12 мая решением Кабмина фактически по требованию Евросоюза, заработает 25 сентября. После этого Государственная фискальная служба прекратит свое существование.

Об этом со ссылкой на главу ГФС Вадима Мельника сообщает "Интерфакс-Украина".

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", – сказал Мельник.

По его словам, ГФС уже находится в процессе ликвидации. Мельник также рассказал, что он планирует выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы БЭБ.

"Я считаю себя специалистом в области обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - заявил Мельник.

Напомним, Бюро экономической безопасности получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Также мы писали о том, что 18 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности от Совета национальной безопасности и обороны Украины.