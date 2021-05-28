До 16 июня украинцы не смогут посетить Израиль. Фото: pxhere.com

Власти Израиля продлили запрет на поездки в Украину и восемь стран на две недели из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщает издание The Jerusalem Post в пятницу, 28 мая.

Согласно информации израильского Минздрава, в "красный" список стран включены:

  • Украина;
  • Россия,
  • Турция,
  • Аргентина,
  • Бразилия,
  • ЮАР,
  • Индия,
  • Мексика,
  • Эфиопия.

Запрет на поездки продлится до 16 июня.  Выезд в эти страны для жителей Израиля запрещен.

В свою очередь, израильтяне, которые вернутся из этих девяти стран, будут обязаны соблюдать карантин, даже если они вакцинированы или выздоровели.

Ранее мы рассказывали, что с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы. Пересечь границу можно с документом, подтверждающим вакцинацию от Covid-19 и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Также сообщали, что Болгария обновила правила въезда в страну. В частности, украинцам для въезда на территорию государства можно въехать при наличии один из трех документов.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут путешествовать в страны Шенгена.

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