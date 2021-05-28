Для официальных приемов и мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского государственное управление делами приобрело подсвечники средней стоимостью выше 5 тыс. грн и вазы с янтарем, цена которых - по 7 тыс. грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные портала публичных закупок.

В прошлом месяце ГУД закупил у жены судьи Высшего административного суда Николая Заики Галины Симхи три вазы с янтарем. На них, с учетом предоставленной скидки, потратили 21 тысячу гривен. Таким образом одна ваза обошлась в 7 тыс. грн, в то время как без скидки ее цена - 8,2 тыс. грн.

Кроме того, в апреле у ООО "Гуня проджект" приобрели два подсвечника из гутного стекла "Птичка" - серый и коричневый. Они обошлись в 9,6 тыс. грн. При этом на сайте фирмы их стоимость по 5,6 тыс. грн за штуку, ГУД же приобрел их дешевле - по 4,8 тыс. грн.

24 мая ГУД закупил еще два подсвечника, таких же, но красного цвета. На этот раз их приобрели по полной цене, две штуки обошлись в 11,2 тыс. грн.

Напомним, на обслуживание автопарка президента Зеленского государство потратит не менее 15 млн гривен. Речь идет о технике, которой пользуется не только глава государства, но и сотрудники Офиса президента.

Также сообщалось, что в 2020 году Зеленский две недели лечился от Covid-19 в больнице "Феофания". День в больнице обходился примерно в 8 тыс. грн.