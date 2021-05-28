Инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске не обошелся без участия России. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News.

По его мнению, в пользу этой версии свидетельствуют очень близкие отношения между Москвой и Минском.

Аналогичного мнения придерживается и глава британского МИД Доминик Рааб, заявивший, что экстренная посадка лайнера не могла произойти "без молчаливого согласия" Москвы. При этом Великобритания стала первой страной Европы, прекративгей авиасообщение с Беларусью, а британские власти допускают введение санкций против газопровода "Северный поток-2" из-за ситуации вокруг лайнера.

В Кремле уже отреагировали на эти заявления. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ни одно российское ведомство или служба не имеют отношения к экстренной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair, передает РИА Новости.

Также Песков также приветствовал намерение ИКАО расследовать инцидент с самолетом. В то же время он усомнился в целесообразности проведения нескольких расследований.

"Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств",- сказал пспикер Кремля.

Напомним, что США отказываются верить в причастность России к инциденту. В Белом доме несколько раз повторили, что не владеют доказательствами причастности России к инциденту с залержанием оппозиционера Романа Протасевича. А Байден еще раз дал понять, что не собирается усиливать санкции против "Северного потока - 2".

Также мы сообщали, что с субботы белорусские авиакомпании смогут летать только в направлении России.