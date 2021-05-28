На выходных, 29 и 30 мая, в Украине похолодает. В субботу на востоке будет еще тепло, однако в воскресенье столбики термометра опустятся и там. Также во всех регионах страны ожидаются дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 29 мая, температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой: +15...+21 градус. В восточной части Украины ожидается +24...+28 градусов. В южных регионах, в Полтавской Днепропетровской, Черкасской областях ожидается +20...+25 градусов.

Ожидается северный и северо-западный временами сильный ветер. Дожди на выходных ожидаются во всех регионах страны.

"На протяжении субботы-воскресенья не могу выделить какую-то часть Украины, где бы безусловно можно пообещать солнечную погоду. 29-30 мая по Украине периодически будут прокатываться дожди и грозы. Конечно, учитывая сезон, эти дожди не пойдут бесконечными печальными осенними шеренгами - будут кратковременными и давать шанс на просветления", - написала синоптик.

По ее словам, в воскресенье, 30 мая, снижение температуры воздуха будет продолжаться. Оно коснется и восточной части Украины.

"В столице на День Киева, 29 - 30 мая, ожидается дождь - прояснение, дождь - прояснение. Против сегодняшнего теплого дня на выходных похолодает до +16...+17 градусов. Ну, и если с дождями - то еще свежее", - сообщила Диденко.

Напомним, в пятницу Украину накроет грозами со шквальным ветром и градом.

Также мы писали, что спасатели уже предупредили украинцев о тяжелых погодных условиях.