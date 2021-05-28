В Украине за четыре прошедших месяца 2021 года зафиксировали 126 самоубийств или попыток самоубийства среди подростков. При этом за весь прошлый год было 123 таких случая.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, попытки самоубийства среди детей и подростков часто заканчиваются летально. Причины и обстоятельства у таких поступков могут быть разными: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг - издевательство и травли со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей.

Омбудсмен сообщила, что трагические случаи суицида среди подростков не остаются без ее внимания и выразила свою обеспокоенность.

"Так, по полученной 26 мая информацией со СМИ относительно случая, который произошел во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка, мною направлено акт реагирования к Львовского городского головы с требованием о полного и объективного с выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи", - рассказала омбудсмен.

Денисова призвала органы центральной власти объединить свои усилия в принятии мер, направленных на предупреждение трагических случаев и раннем выявлении семей в сложных жизненных обстоятельствах.

"Обращаюсь к руководителям органов опеки и попечительства, социальным службам с требованием более ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей. Ведь это может спасти здоровье и жизнь ребенка", - призвала Денисова.

Напомним, в МОЗ назвали украинцам признаки суицидальных настроений у подростков, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, специалисты дали рекомендации, как говорить с ребенком, который думает о самоубийстве.