Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прокомментировал решение Беларуси приостановить поставку в Украину бензина А-95. Он назвал такое решение худшим, которое можно было придумать на фоне обострившейся с республикой ситуацией.

Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook в пятницу, 28 мая.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, ещё один сигнал нам, третий за эту весну", - написал Куюн.

Напомним, после инцидента с самолетом компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, после чего там был задержан белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, вокруг Беларуси обострилась ситуация.

Инцидент вызвал общественный резонанс, Украина и ряд стран ограничили авиасообщение с республикой. Между тем, в Европейском Союзе собираются принять уже четвертый пакет санкций против Беларуси в июне из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко официально обвинил Украину в том, что она не приняла для экстренной посадки самолет с оппозиционером Протасевичем на борту. Таким образом, отношения между республикой и нашей страной обострились.

А сегодня стало известно, что Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95.