Сегодня, 28 мая, в Приморском суде Одессы прошло очередное слушание по делу об убийстве радикалом Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова. Суд рассмотрел документальные свидетельства факта убийства.

Об этом "Стране" рассказал адвокат вдовы Олеси Кузнецовой.

По его словам, на сегодняшнем заседании будут допрошены свидетели и рассмотрены вещественные доказательства. Глава суда Сергей Кичмаренко упрекнул Стерненко за неправдивую информацию о том, что суд постановил доставить его на заседание под стражей. Такой фейк Стерненко распространил в прошлую пятницу.

Адвокат Стерненко потребовал отвод главы суда Кичмаренко.

Следующее заседание суд назначил на 4 июля. Будут слушать свидетелей.

Кроме того, как выяснила "Страна", кроме дел по убийству и похищению, в Киевском суде есть и другие дела на Стерненко. В частности, ждет своей очереди дело по крышеванию наркоточек в 2014 году.

Помимо этого, в полиции еще лежит до сих пор заявление о похищении и разбое в 2015 году, когда Стерненко и его товарищи похитил одессита и забрали у него автомобиль.

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Также радикал обвиняется в умышленном убийстве. 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.