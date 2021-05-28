По меньшей мере 15 миллионов гривен государство в ближайшее время потратит на обслуживание автопарка президента Украины. Автобаза Государственного управления делами, состоящая из 237 автомобилей, заплатит за необходимые запчасти, топливо и обслуживание техники, которой пользуется не только глава государства, но и сотрудники Офиса президента.

Об этом пишет "Информатор. Деньги".

Техосмотр

Часть элитной техники из гаража президента Украины до конца года будет обслуживать ОО "Автолайф Центр". На это из госбюджета выделено 1 млн 479,3 тысяч гривен.

Любопытно, что основной учредитель ООО "Автолайф Центр" Владислав Кущинский (60%) был в 2002-2006 годы на общественных началах помощником народного депутата от блока "Наша Украина" Владимира Стретовича, а в 2006-2007 годах - нардепа от Партии регионов из Крыма Бориса Дейча.

Также "Автолайф Центр" с 2019 года фигурирует в уголовном деле по подозрению в заключении фиктивных договоров с другими фирмами для имитации хозяйственной деятельности и помощи в отмывании денег, а также уходе от уплаты налогов. Дело слушается в Подольском районом суде Киева. Также подобных схем касается уголовное производство № 42019101070000208 Киевской местной прокуратуры.

Кроме того, техосмотром президентской техники займется СП ООО "Автомобільний дім Україна–Мерседес Бенц". На это выделили 1 млн 395 тысяч гривен. Основателем фирмы является ЧАО "Українська автомобільна корпорація" (бизнес-группа «УкрАвто»). Конечный учредитель (84,1%) - бывший народный депутат (2002-2019) Тариэл Васадзе, представлявший ранее в парламенте Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов. Он же владелец Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ).

Топливо

Для закупки горючего на нужды гаража президента Украины провели два тендера. За 4 млн 199 тысяч 280 грн ООО "Бристон" поставит по условиям дополнительного соглашения для кортежей верховных чиновников страны 12 тысяч литров бензина А-92, 112 тысяч 738 литров бензина А-95, 8 тысяч литров бензина А-98 и 38 тысяч литров дизельного топлива.

А за 4 млн 380 тысяч 200 гривен ООО "Каяно" предоставит по условиям дополнительного договора (стоимость топлива повысилась) 13 тысяч 638,5 литров бензина А-92, 109 тысяч 520 литров бензина А-95, 7 тысяч 274 литра бензина А-98, 34 тысяч 554 литра дизельного топлива. Большая часть топлива в обоих случаях будет привезена в цистернах, а на небольшую часть выдадут заправочные талоны.

Запчасти

По одному из тендеров за 3 млн 977 тысяч гривен ООО "Автоцентр "Європа-Сервіс" в течение года поставит амортизаторы (задние и передние, а также для капота) для автомобилей : Skoda Octavia, Skoda Superb Classic, Volkswagen Passat, Volkswagen T4, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Sienna, Mercedes-Benz E320, Mercedes-Benz S-500, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master. Всего 1 972 детали.

Напомним, обеспечение деятельности президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году по минимальным подсчетам стоило налогоплательщикам 30,8 миллиона гривен. Больше всего денег потратили на перелеты делегаций с участием главы государства.

Также мы рассказывали, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выясняли, кто платил за обратный перелет президента из Омана.