С субботы, 29 мая, Россия останется единственным направлением, в котором смогут летать самолеты белорусских авиакомпаний.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Страны-соседки Беларуси Польша, Латвия и Литва уже закрыли небо для белорусских авиакомпаний. С 00:00 29 мая Украина также закрывает воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси.

После этого единственным направлением, через которое смогут летать белорусские авиалинии, останется Россия.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром экстренно посаженного из-за сообщения о минировании самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс.

После этого ряд стран, в том числе Польша, Латвия, Литва и Украина, ограничили авиасообщение с Беларусью. Также в список вошли Великобритания, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия, Испания, Япония, Эстония и Швеция.

Также мы писали о том, что Украина с 29 мая закрывает небо для всех зарегистрированных в Беларуси самолетов.

Кроме того, сообщалось, что белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила до конца октябре рейсы в восемь стран.