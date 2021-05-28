Беларусь планирует открыть на границе пункты вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" для украинцев, поляков и литовцев.

Об этом со ссылкой на Александра Лукашенко пишет "БелТА".

Александр Лукашенко обсудил этот план на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в европейских странах наблюдается высокий спрос на вакцину "Спутник V", поэтому иностранцы пытаются попасть в Беларусь, чтобы сделать прививку.

"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании", - заявил Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что украинцы ездят в Беларусь и прививаются там российским препаратом "Спутник V" от коронавируса. Стоимость такого тура - около 800 грн.

Также мы сообщали о том, что в Чехии также организовывают туры за российской вакциной от коронавируса.