С субботы, 29 мая, Украина официально запретила использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в реестрах Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу, 28 мая.

"С 00:00 29 мая 2021 вводится запрет на: использования воздушного пространства Украины, воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Таким образом, белорусские самолеты не только не смогут совершать посадки в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

По информации Мининфраструктуры, "ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний необходимы шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров".

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

Напомним, с 26 мая Украина официально прекратила авиасообщение с Беларусью. Из-за этого в республике застряли 26 получающих лечение украинцев.

Этому предшествовали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. После чего там был задержан белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Инцидент вызвал общественный резонанс, ряд стран ограничил авиасообщение с Беларусью.

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