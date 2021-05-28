В пятницу, 28 мая, Россия, которая 27 мая перестала давать разрешение на прибытие рейсам, облетающим Беларусь, позволила авиакомпании Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход республики.

Об этом со ссылкой на австрийского перевозчика сообщает ТАСС.

"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно", - сообщил представитель Austrian Airlines.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром экстренно посаженного из-за сообщения о минировании самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс.

После этого ряд стран, включая Украину, ограничили авиасообщение с Беларусью.

В четверг, 27 мая, Россия перестала давать разрешение на прибытие рейсам, облетающим Беларусь. Компания Air France из-за этого отменила рейс из Парижа в Москву, который шел в обход республики.













