Украина закрывает воздушное пространство для зарегистрированных в Беларуси самолетов после инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Запрет вступает в силу с 00:00 29 мая.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает "РБК-Украина".

По его словам, такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании. Собеседник издания также добавил, что правительство дало соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины для самолетов, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - сказал собеседник.

Таким образом, белорусские самолеты не только не смогут совершать посадки в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с 26 мая Украина официально прекратила авиасообщение с Беларусью.

Этому предшествовало то, что в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

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