Иран преследовал семьи жертв катастрофы крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном - их задерживали, допрашивали и запугивали.

Об этом говорится в отчете правозащитников Human Rights Watch, обнародованном в пятницу, 28 мая.

В частности, на протяжении четырех месяцев (с октября 2020 года по январь 2021 года) правозащитники поговорили с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

Во время бесед 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными журналистами, а также следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы. Этих людей задерживали, запугивали и пытали.

"Стражи исламской революции убили 176 человек без малейшего привлечения к ответственности, и теперь жестокие службы безопасности Ирана жестоко обращаются с членами семей жертв, чтобы подавить любую надежду на справедливость", - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку.

Напомним, Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что Иран, сбив Boeing-737, совершил террористический акт. Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными". В свою очередь, власти Ирана не признали решение Верховного суда.