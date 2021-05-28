Соучредительница движения Black Lives Matter, чернокожая активистка Патрисс Хан-Каллорс объявила, что уходит с поста исполнительного директора организации. Это произошло на фоне критики ее расточительного образа жизни.

Об этом пишет New York Post.

"Я создала инфраструктуру и опору, а также необходимый фундамент. Так что время уходить уже пришло. Такое ощущение, что время пришло", - сказала Хан-Каллорс.

28 мая - последний день работы Патрисс Хан-Каллорс на посту исполнительного директора Фонда глобальной сети Black Lives Matter. После отставки она намерена сосредоточиться на участии в телевизионных проектах и продаже книг.

Отставка Хан-Каллорс произошла также на фоне разногласий по поводу финансов группы и ее личного состояния, в том числе предполагаемых покупок недвижимости, в ходе которых она получила четыре элитных дома за 3,2 миллиона долларов, согласно отчетам о собственности, опубликованным в прошлом месяце.

Кроме того, в конце апреля сообщалось, что Хан-Каллорс растратила 26 тысяч долларов из фондов организации на личный отдых на курорте в Малибу. Она "для нужд организации" арендовала один из самых дорогих отелей.

Впрочем, Патрисс Хан-Каллорс заявила, что ее отставка не связана с этими "атаками". За ними, по ее мнению стоят люди, которые пытались ее дискредитировать.

Напомним, "Страна" писала о том, как Хан-Каллорс купила дом за 1,4 миллиона долларов в районе, где чернокожее население составляет всего 1,6 процента.

Также мы сообщали, что после вспыхнувшего вокруг ее состояния скандала в Black Lives Matter Global Network Foundation заявили, что с момента основания организации в 2013 году Патрисс получила $120 тысяч в качестве гонораров за публичные выступления и выполнение просветительской работы в области политики.