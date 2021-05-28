Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка сделал очередное негативное заявление о русскоязычных украинцах. Украинских артистов, которые поют на русском или выступают в России, Скрипка назвал "резидентами" и отказал им в праве быть "настоящими украинцами".

Это не первый выпад музыканта в адрес людей, которые постоянно используют русский язык в работе и общении. Ранее он призывал устроить "гетто" для тех, кто не хочет учить украинский.

Свежие заявление музыканта уже обсуждают в сети.

Маккейн и резиденты. О чем заявил Скрипка

Свою позицию Олег Скрипка высказал в интервью "КП в Украине", посвященном 35-летию группы "ВВ".

Музыкант рассказал, кого считает украинцами, а кого - нет. При этом в украинцы он записал американского сенатора Маккейна, который требовал ужесточить санкции против России и предоставить Украине летальное оружие.

"Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.

А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах постсовка", - заявил Олег Скрипка.

Он добавил, что украинские артисты, которые пишут песни на русском - это не украинские артисты.

"Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью русского мира", - сказал музыкант.

В ответ на вопрос, как же быть с Потапом, который большинство песен пишет на русском, и на подкасте которого был Скрипка, лидер "ВВ" сказал, что общается "с той частью Потапа, которая разговаривает на украинском".

При этом он уточнил, что, хотя думает, что не нужно украинским артистам петь на русском, но никакой агрессии по отношению к ним у него нет.

А сам зарабатывает на Яндекс-Музыке. Реакция соцсетей

Интервью уже обсуждают в сети. Спецкор "Страны" Олеся Медведева написала, что после такого дешевого пиара музыканту нужно готовиться к последствиям.

"Крепко подзабытый Скрипка решил напомнить о себе.

Хайп хайпом, пусть хайпует... Но пусть будет готов к тому, что такого рода дешевый пиар будет имеет и последствия.

Я бы на месте украинских русскоязычных музыкантов руку Скрипке больше не подала. Пусть думает, что ляпает своим языком.

Бу-бу-буй, бу-бу-бу-бу-бу-буй.

Бу-бу-буй, бу-бу-бу-бу-бу-буй-буй.

Бу-бу-буй, бу-бу-бу-бу-бу-буй.

Бу-бу-буй, бу-бу-бу-бу-бу-буй".

Также Скрипке уже напомнили, что такая позиция не мешает ему получать доход с композиций, размещенных на российском сервисе "Яндекс.Музыка".

"Как вы, наверняка, знаете, в мире существует масса музыкальных стриминговых сервисов. iTunes, Spotify, Youtube music и так далее. Все они полностью легальны и платят музыкантам за каждое прослушивание. И, соответственно, контент туда попадает только с разрешения правообладателя.

Так вот, прочтя очередное заявление Скрипки, я пошел посмотреть насколько ли он патриотичен на деле? И вы не поверите: его ансамбль ВВ размещается, в том числе, на российском сервисе Яндекс.Музыка. Причем вот даже свежий релиз намедни залили для российского слушателя.

Так что новая методичка: брать деньги у Яндекса все-таки можно, главное - не петь по-русски. Слава Патриоту!" - написал блогер Денис Гороховский.

Скандал с "гетто"

Несколько лет назад Олег Скрипка оказался в центре скандала, после того, как в сеть попала запись, на которой музыкант говорит, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто, поскольку они социально опасны. Лидер группы "Вопли Видоплясова" заявил об этом во время встречи в рамках школы журналистики в Киеве.

Дословно музыкант тогда сказал следующее: "Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна - низкий IQ, дебилы. Ну, низкий IQ - это дебилы. Люди-дебилы. Если они дебилы, пусть они пройдут комиссию, что у них низкий IQ и тогда мы их освободим от этой сложной обязанности выучить государственный язык. Они просто не способны. Тогда сделать гетто. Люди не способны, они просто не способны. И мы будем помогать им как волонтеры", - сказал Скрипка.

После этого музыкант не раз заявлял, что его неправильно поняли. До появления аудиозаписи он говорил, что, наверное, это была ирония, которую не так поняли. Потом признал, что говорил о гетто, но его слова "выдернули из контекста".

На волне шумихи, ему позвонили российские пранкеры, якобы от имени главы МВД Арсена Авакова. С ними Скрипка говорил на русском языке.

Полиция занялась высказываниями музыканта, но ничего крамольного в них не нашли и дело не получило ход.

В свежем интервью "для КП в Украине" лидер "ВВ" предложил, что скандал с "языковым гетто" был провокацией российских спецслужб.

"Во-первых, я этого не говорил, а во-вторых, это интерпретация. Это была определенная специальная провокация российских служб перед "Евровидением", чтобы все боялись ехать в Украину" - предположил музыкант.