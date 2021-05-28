Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины

В пятницу, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем республики.

Поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю, Ильхам Алиев, с Днем республики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики", - написал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что ожидает участия Ильхама Алиева в праздновании 30-летия независимости Украины, которое пройдет 24 августа.

"Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", - написал президент.

Напомним, ранее мы рассказывали, как президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с днем рождения.

Также "Страна" сообщали, как в этом году Украина отметит 30-летие независимости. Мероприятия, приуроченные к торжественной дате, продлятся три дня: 22, 23 и 24 августа.

23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит Крымской платформы. 24 августа пройдет парад - военный, как на суше, так и на воде. Параллельно с этим будут двусторонние встречи с лидерами государств.