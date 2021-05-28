Стало известно имя погибшего украинского военнослужащего на Донбассе. От пули снайпера умер майор Максим Полевой. Он был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Фейсбуке.

По их данным, Максим Полевой родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.

У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.

Напомним, о смерти бойца стало известно днем ранее. Противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Также мы сообщали, что на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Один из них подорвался на взрывном устройстве, а второй погиб из-за минометного обстрела противника.