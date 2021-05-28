Погибшим вчера от пули снайпера на Донбассе бойцом оказался заместитель комбата ВСУ
Стало известно имя погибшего украинского военнослужащего на Донбассе. От пули снайпера умер майор Максим Полевой. Он был заместителем командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Фейсбуке.
По их данным, Максим Полевой родился в 1984 году в поселке Наркевичи Волочисского района Хмельницкой области. Воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. Был ранен во время артиллерийского обстрела огневой позиции вблизи пгт Станица Луганская.
У Максима Полевого остались родители, жена и двое детей.
Напомним, о смерти бойца стало известно днем ранее. Противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Также мы сообщали, что на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Один из них подорвался на взрывном устройстве, а второй погиб из-за минометного обстрела противника.