В четверг, 27 мая, возле берегов Японии произошло новое столкновение двух кораблей. Японское грузовое судно столкнулось с зарегистрированным на Маршалловых островах танкером. В результате три человека из экипажей пропали без вести.

Об этом сообщает NHK.

Инцидент произошел во внутреннем Японском море, у побережья префектуры Эхимэ. Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с танкером ULSAN PIONEER, зарегистрированным на Маршалловых островах.

В результате ЧП японское судно перевернулось. Из 12 членов экипажа спасли девятерых. Еще трое пропали без вести. На борту танкера ULSAN PIONEER находились 13 моряков, никто из них не пострадал.

Напомним, 26 мая у побережья острова Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно и российский корабль. Тогда японский корабль перевернулся, погибли как минимум три члена его экипажа. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

После этого российский траулер "Амур" прибыл в порт Момбэцу а время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8". Судно может быть задержано властями.