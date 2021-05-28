С 26 мая, после экстренной посадки в Минске самолета и задержания экс-главреда канала Nexta Романа Протасевича, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Отечественные авиакомпании не только прекратили рейсы в Беларусь, но и теперь летают в обход территории соседнего государства.

В свою очередь "Белавиа" также отменила рейсы в украинские города. Пока до конца лета. А Москва перестала давать разрешение на прибытие рейсам, облетающим Беларусь.

А сегодня украинский Кабмин запретил белорусским самолетам даже транзит через украинскую территорию. Таким образом присоединившись к авиаблокаде соседней и братской страны, с которой у нас безвизовый режим и множество связей.

Интересно, что сделано это было в одностороннем порядке - то есть без каких-либо выпадов со стороны Беларуси против Украины или ее граждан. Таким образом, Киев снова пошел в фарватере западной политики - невзирая на то, что это отразится на экономике самой же Украины: так, Беларусь уже в ответ начала ограничивать поставки бензина в нашу страну.

На фоне разгорающейся авиа-войны "Страна" узнала, что об авиаблокаде Беларуси думают киевляне.

"Удар по экономике Украины"

Часть жителей столицы к решению отменить полеты в Беларусь относятся отрицательно, поскольку это может ухудшить экономическое положение Украины и поссорить страну с очередным соседом.

"Я отношусь плохо. Потому что чем больше авиатранспорта, тем больше денег в стране... Надо поднимать страну, она и так уже лежит ниже плинтуса", - рассказала одна из участниц опроса.

По ее мнению, запрет на авиаперелеты негативно ударит по экономике страны, которая и так уже порвала отношения со всеми, с кем только можно было.

"Отрицательно отношусь. Потому что авиасообщения - это поток пассажиров. А поток пассажиров это деньги. Всё", - пояснил положение еще один киевлянин.

При этом он не захотел обсуждать произошедшую ситуацию: "Мне она непонятна. Это какие-то игры. И с Китаем уже поссорились. Это непрагматично".

"В Москву через Стамбул"

После закрытия авиаперелетов с Беларусью украинцам придется лететь в Россию еще более окольными путями - раньше Минск был главным пересадочным пунктом. Недовольство этим высказывают и киевляне.

"Я вам скажу прямо: меня лично это не устраивает тем, что у меня в Москве родня. И если раньше я могла лететь через Беларусь, так теперь приходится через Стамбул. А это безумно накладно. Надо немного подумать перед тем, как делать такие резкие действия", - рассказала еще одна опрошенная "Страной".

"Люди не должны страдать от этих политических вопросов, которые между странами. Люди хотят перемещаться, хотят общаться и ездить по всему миру, поэтому политические проблемы нужно решать на другом уровне", - выразила мнение еще одна наша собеседница.

"Прекращать отношения с Беларусью глупо"

Некоторые из опрошенных впервые услышали о закрытии авиасообщения с Беларусью.

"По-моему, это единственный путь вылета из Украины - через Беларусь в любую сторону. В ту же самую Россию. Люди пользовались Беларусью как транзитной страной. Наверное, это очень плохо. И вообще, прекращать взаимоотношения с Беларусью как минимум глупо. Это политически неперспективно", - рассказала собеседница "Страны".

По ее мнению, это может означать, что у Украины появится еще один недруг с другой стороны границы. Причем недруг, которого выбрали сами.

"Плохо, это наши братья. И мы должны дружить... У меня со стороны мужа много родственников там. Америка- это не наше, а Беларусь - наши", - рассказала "Стране" еще одна участница опроса.

"Ой, может быть не очень хорошо. Мой сын только успел вернуться вчера из Беларуси. Он съездил на два дня. Это политика, а люди будут страдать, как всегда. Может быть, не стоило так, можно было по-другому как-то решить", - рассуждает еще одна опрошенная.

"Мы в полной изоляции от соседей"

Часть киевлян заявили, что белорусы - это дружественный народ, и разрывать отношения нельзя.

"Мы дружественные народы. Соседи должны дружить, независимо ни от чего. Можно было выразить свое несогласие нотой протеста, но не разрывать отношения. Не ставить себя в такое положение, чтобы мы были в изоляции полной от наших соседей. Мы останемся одни. Совершенно одни. Более тысячи километров границы - это немаловажно. Те, кто нас окружает, должны быть с нами в добрососедских отношениях. Как и мы с ними", - ответила на вопрос жительница столицы.

"Братские народы. Плохо это. Нарушение связей это всегда плохо. Восстановить сложнее гораздо. А разрушить это все легко. Это лишний раз подчеркивает, что (Украина - Ред.) под внешним управлением, и это не позиция украинского народа", - выразил мнение один из киевлян.

"Транспортная изоляция"

Еще один отрицательный момент - это усложнение и без того непростых из-за ковида правил перелетов.

"Странная какая-то акция. Мы уже с Россией прекратили. Теперь с Белоруссией прекратим. Давайте будем сидеть здесь и вообще никуда не поедем!? В Европу нас не пускают, потому что там ковид. Потому что там нужны паспорта, в Беларусь мы не полетим, в Москву мы не полетим. Будем сидеть в Киеве. ... Это же по отмашке все делается, поэтому так водится. Это же не наше решение. Это же не мы такие мудрые и приняли вот такое решение. Я считаю, что все правильно сделали белоруссы: кто против выступает, с тем нужно разговаривать", - рассказала нам одна из опрошенных.

"Решение было правильным"

Часть опрошенных поддержали решение Кабмина о закрытии неба для белорусских авиакомпаний.

"Положительно, потому что акт международного терроризма, который совершили белорусы сняв людей с международного рейса не входит ни в какие рамки. Поэтому я считаю, что наше решение было правильным. В дальнейшем это может иметь последствия в виде политических дивидендов со стороны наших западных партнеров. Это даст Украине очки, потому что Украина поддержит всех своих балтийских и европейских партнеров в том, что тоже приняли решение о прекращении авиасообщения", - ответила одна из опрошенных.

При этом она отметила, что понимает, что экономически Украина потеряет, но выразила надежду, что Кабмин должен был все риски просчитать.

"Беларусь взяла и забрала человека в тюрьму ни за что. Самолет развернули и посадили. Это нехорошо. Так нельзя делать. Дело в том, что они так любой самолет могут развернуть. Вам бы, наверное, не понравилось, если бы вы летели вообще мимо Беларуси куда-нибудь в Европу, а вас военный истребитель сажает в Минске. Это же они так любой самолет могут посадить. Это опасно для авиации. Поэтому их надо облетать стороной", - считает еще один собеседник. Он предложил снять запрет тогда, когда Лукашенко покинет свой пост.

"Отношусь положительно. Потому что Беларусь заняла позицию России, а с Россией у нас происходит война. Я считаю, что Беларусь способствует стране-агрессору", - рассказал еще один киевлянин. Посадку самолета в Минске он назвал "воздушным терроризмом".

"Нужно было пожестче"

Также были опрошенные, которые считают закрытие авиасообщений слабой мерой.

"Это должно быть наказуемо для того, чтобы он (Лукашенко - Ред.) ощутил хотя бы что-то. Потому что безнаказанность, которая происходит сейчас, когда диктатор понимает, что он может творить такие вещи, это просто неприемлемо... Мы не в средневековье. Это важно".

Некоторые увидели определенные плюсы в решении о запрете перелетов: "Сейчас все самолеты начнут летать над Украиной, а этот трафик стоит очень больших денег", - считает одна из опрошенных.

Отметим, что согласно данным сервиса FlightRadar, небо над Украиной с момента запрета полетов над Беларусью остается пустым.

"Нужно наказывать такой режим, как Лукашенковский. Это просто позорно, когда в Беларуси происходит захват власти, нарушение прав человека, просто какое-то пиратство воздушное. Считаю, что Украина очень правильно себя ведет. Это один из немногих поступков, который власть сделала правильно", - рассказала еще одна женщина.

Она уверена, что соседи должны брать пример с Украины. При этом добавила что хотя и не голосовала за Зеленского, теперь у него появился шанс завоевать доверие украинцев.

"Лукашенко не прав, но зачем так радикально?"

Ряд респондентов еще не сделали для себя однозначных выводов. Так, одна из женщин рассказала, что "иногда политика идет в ущерб экономике", хотя "так вести себя, как Лукашенко и его окружение, нельзя".

"Не хочу влазить в эту политику, но лучше бы Украина что-то для народа сделала, а не для своих амбиций, - считает еще один участник опроса. - Украина останется один на один сама с собой. И никакой Запад, никакие друзья, которых они хотят видеть, за долги им не помогут... Политика должна быть на консолидацию, на благо народа".

"Я не могу в даль смотреть, как наши политики. Но я не считаю, что это все-таки есть хорошо. Думаю, что можно было найти другие моменты соприкосновения в плане МИД обоих стран. Радикальных методов тут не должно быть, потому что отношения между лидерами стран - это одно, а судьбы людей, родственников тоже надо учитывать", - сказал еще один собеседник "Страны".

В целом, многие киевляне считают, что выгоды в решении закрыть авиасообщение для нашей страны нет.

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