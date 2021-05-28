Сегодня, 28 мая, в Украине проходит Внешнее независимое оценивание по математике(ВНО).

Об этом сообщили в пресс-службе Центра оценивания качества образования.

Для прохождения теста по математике зарегистрировались 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1 231 пункте тестирования. Тестирование по математике (задания уровня стандарта) пройдут 77 321 человек, для них созданы 5 324 аудитории в 417 пунктах ВНО.

Как будет проходить ВНО по математике 2021

Тестирование в этом году пройдет в условиях пандемии Сovid-19. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если же участник прибудет в пункт после 10:50, он не будет допущен к экзамену.

Для допуска к экзамену всем участникам обязательно нужно иметь следующие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или иной документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Также при себе нужно иметь черную ручку. Участнику разрешено взять бутылку питьевой воды без этикетки.

Запрещенные для сдачи ВНО предметы

Не разрешается с собой приносить мобильный телефон, наушники, флешки, фотоаппараты и любые устройства сохранения, считывания и воспроизведения информации. Также участникам ВНО по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором. Вся работа выполняется черной ручкой.

ВНО по математике имеет два уровня - стандартный и профильный. Если ученик учился в школе с углубленным изучением математики - он должен сдать тестирование профильного уровня. Такие же требования действуют для выпускников, желающих поступить на некоторые технические специальности.

Сертификационная работа по математике уровня стандарт длится 150 минут и насчитывает 28 заданий различных форм:

- 16 заданий с выбором одного правильного ответа;

- 4 задания на установление соответствия;

- 6 заданий открытой формы с коротким;

- 2 задачи развернутым ответом.

При определении результатов участники получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Экзамен по математике профильного уровня продлится 210 минут. Участники выполнят 34 задания разных форм:

- 16 заданий с выбором одного правильного ответа;

- 4 задания на установление соответствия;

- 9 заданий открытой формы с коротким;

- 5 задач развернутым ответом.

По результатам прохождения теста по математике участники получат результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Результаты тестирования по математике будут объявлены в личных кабинетах учеников не позднее 22 июня.

Напомним, на внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек. Мы публиковали перечень дат сессий по всем предметам.