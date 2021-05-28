По состоянию на утро пятницы, 28 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 306 человек.

Напомним, что вчера, 27 мая, в стране было выявлено 3 509 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 203 человека.

Умерли за отчетные сутки 156 человек (с начала эпидемии 50 232 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 13 298 человек (с начала эпидемии - 2 020 216 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 169 детей и 77 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (280 человек), Львовской области (251), Донецкой области (228) и Киевской области (221).

В Киеве выявили 384 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что известная ведущая радиостанции ВВС умерла после прививки вакциной AstraZeneca.

Также мы рассказывали, что у разведки США появились новые данные о происхождении Covid-19.

Разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.