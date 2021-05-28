Перед выходными Covid-19 пошел в пике. Новых зараженных выявили чуть больше 3 000 человек
По состоянию на утро пятницы, 28 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 306 человек.
Напомним, что вчера, 27 мая, в стране было выявлено 3 509 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 203 человека.
Умерли за отчетные сутки 156 человек (с начала эпидемии 50 232 пациента).
О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.
Выздоровели за последние сутки 13 298 человек (с начала эпидемии - 2 020 216 человек - Ред.).
Среди новых зараженных 169 детей и 77 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (280 человек), Львовской области (251), Донецкой области (228) и Киевской области (221).
В Киеве выявили 384 новых случая.
Ранее "Страна" сообщала, что известная ведущая радиостанции ВВС умерла после прививки вакциной AstraZeneca.
Также мы рассказывали, что у разведки США появились новые данные о происхождении Covid-19.
Разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.