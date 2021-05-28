Американская транснациональная компания Nike разорвала рекламный контракт с Неймаром, форвардом сборной Бразилии и французского ПСЖ. Это произошло после длительного разбирательства жалобы одной из сотрудниц компании на сексуальные домогательства со стороны звездного футболиста.

Якобы, еще в 2016 году, Неймар пытался заставить ее заняться с ним оральным сексом в своем гостиничном номере в Нью-Йорке.

Сотрудница Nike подала жалобу в 2018 году и рассказала об инциденте руководителю отдела кадров и главному юрисконсульту компании. Nike наняла юристов Cooley LLP для проведения расследования, и после получения первых итогов (в 2019 году - Ред.) решила прекратить привлекать Неймара к маркетинговым компаниям. Затем, в августе 2020 года, было одобрено решение разорвать контракт с Неймаром, но объявили об этом официально только сейчас.

Об этом передает газета The Wall Street Journal.

По словам представителя Неймара, сам футболист отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

"Неймар будет энергично защищаться в суде от всех этих необоснованных обвинений в случае предъявления каких-либо претензий, однако этого пока не произошло", - заявил пресс-секретарь спортсмена. Он так же сказал, что Nike и Неймар расстались "по коммерческим причинам".

Ранее "Страна" сообщала, что дебютный стрим Неймара в Counter-Strike собрал бешеное количество зрителей.