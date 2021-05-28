После того, как президент США Джо Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" и найти реальный источник происхождения Covid-19, появилась информация, что во всей этой истории есть новые данные, которые могут пролить свет на расследование.

Сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на авторитетную газету The New York Times.

Разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Накануне посольство Китая в США предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международного сотрудничество в борьбе с пандемией", - заявили в посольстве Китая.

Ранее "Страна" в материале "Возвращение к теории Трампа" выяснила почему Байден заговорил об искусственном происхождении коронавируса.