Сразу шесть грузовиков столкнулись у светофора на въезде в Киев по Бориспольской трассе. Как минимум два грузовика везли нацгвардейцев.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Четыре грузовика стояли один за другим на светофоре в сторону Киева, говорится в сообщении. В какой-то момент все участники дорожного инцидента, которых оказалось больше пятидесяти человек, почувствовали мощный удар сзади. Его нанес грузовик DAF с красной кабиной, пострадавший больше прочих.

Водителя фуры, которого называют виновником аварии, зажало в салоне авто. Судя по видео, военные пытались вытащить его из изувеченной кабины до прибытия медиков и полиции, но как стало известно позже это получилось сделать только спасателям. В бессознательном состоянии пострадавшего мужчину передали врачам, которые в срочном порядке госпитализировали бедолагу.

Судя по видео и фото с места происшествия, как минимум два грузовика были военными, в которых ехали нацгвардейцы.

Что именно стало причиной аварии пока не сообщается. На месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства этого ДТП. Информация о пострадавших также уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью в Киеве полиция полтора часа преследовала иностранцев, которые устроили стрельбу и четыре ДТП, а также о том, что на дорогах в жилых районах Киева хотят ограничить скорость до 30 км/ч.