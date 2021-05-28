Международный союз гражданской авиации (ИКАО) начнет расследование инцидента с посадкой в Беларуси 23 мая самолета ирландской компании Ryanair и задержанием Романа Протасевича. Это решение поприветствовал министр транспорта Ирландии Имон Райан.

О нем сообщается на сайте ирландского правительства.

Как говорится в пресс-релизе на сайте, министр присоединился к коллегам из Польши и Литвы, которые призвали к расследованию происшествия на специальном заседании совета ИКАО, которое было созвано для обсуждения ситуации. Расследование ИКАО установит, были ли в 23 мая нарушены какие-либо нормы международного права.

"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Представляя сегодня Ирландию на двух международных транспортных форумах, я выразил наше осуждение принудительной вынужденной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и призвал к безоговорочному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и поставили под угрозу жизнь пассажиров и членов экипажа, когда они путешествовали между двумя столицами ЕС (Афинами и Вильнюсом - Ред.)", - сказал Райан.

ИКАО должна подготовить промежуточный отчет к 25 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что 27 мая ИКАО провела срочное заседание из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в белорусской столице.

Мы также приводили информацию СМИ о том, что письмо о минировании самолета с Протасевичем отправили на 24 минуты позже, чем развернули лайнер на Минск.