Действующий президент Сирии 55-летний Башар Асад победил на выборах в четвертый раз подряд, набрав в результате голосования 26 мая 95,1% голосов.

"Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан", - заявил спикер Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг.

Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

"Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали еще одну славную страницу в историю своей страны", - сказал глава парламента, выступая на пресс-конференции в Дамаске.

Верховный конституционный суд Сирии ранее объявил, что к борьбе за кресло главы государства допущены три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов".

Соперники Ассада - бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи - получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.

Всего заявки подали в общей сложности 51 человек, однако большей части из них отказали ввиду различных причин. Среди требований к кандидату - быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданств других стран.

На прошлой неделе в выборах приняли участие те сирийцы, которые проживают за рубежом. Отдать свой голос они могли в дипмиссиях Сирии.

Западные наблюдатели ещё до выборов отмечали, что Асад, скорее всего, без труда одержит победу и пойдет на новый семилетний срок на посту президента САР.

Срок президентских полномочий в Сирии, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы, которые также прошли на альтернативной основе, состоялись в 2014 году, когда впервые к выборам были допущены кандидаты не из семьи Асад и на них президент получил поддержку 88,7% избирателей.

Будущий глава государства сменил в 2000 году на посту своего отца - Хафеза Асада, правившего в стране "железной рукой" на протяжении трех десятилетий.

В 2007 году Башар Асад был избран на второй президентский срок по итогам референдума и принес присягу перед депутатами Народного Совета. Тогда в поддержку политики молодого вождя проголосовали 97,62% избирателей.

Асад - генеральный секретарь Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.

Это уже вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролирует большую часть территории страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Башар Асад объявил всеобщую амнистию в Сирии.