Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала, через какой промежуток времени после выздоровления от COVID-19 можно делать прививку против коронавируса. По ее словам, вакцинироваться можно через один-три месяца.

Об этом представительница Детского фонда ООН сказала во время вебинара, трансляция которого велась в Фейсбуке Министерства образования и науки.

Булавинова заверила, что к вакцинации не нужно специально готовиться.

"Никакой медикаментозной подготовки к вакцинации не требуется. Нужно просто купить жаропонижающие на случай, если потом, после вакцинации, будет реакция. Что касается перенесенного заболевания, если вы болели насморком, то вы вакцинируетесь после клинического выздоровления. Если вы болели COVID-19, то вы можете вакцинироваться как после клинического выздоровления, так и через 1-3 месяца. Дольше чем на три месяца я бы не откладывала вакцинацию, так как можно заболеть COVID-19 повторно. Тем более что появляются новые штаммы", - пояснила Булавинова.

Она добавила, что прививаться после коронавирусной болезни абсолютно безопасно.

"Вакцинация после перенесенного COVID-19 точно не ухудшит ваше состояние. Никакого кризиса не будет, хотя у нас это очень сильно распространялось некоторыми медицинскими профессорами и нанесло колоссальный вред вакцинации медработников, поскольку многие медработники переболели COVID-19. И частично такой низкий охват (прививками - Ред.) среди медработников был связан с тем, что они боялись вакцинироваться. Началась всякая мифология - давайте проверим антитела перед вакцинацией. Ни одна страна антитела не проверяет, перед вакцинацией никто не делает ПЦР-тесты, общие анализы крови и т.д.", - заверила эксперт.

Ранее Булавинова заявляла, что отсутствие декларации с семейным врачом не может быть препятствием для вакцинации от коронавируса.

Также она называла три главных задачи, которые преследует вакцинация от коронавируса.