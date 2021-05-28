В четверг, 27 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сближение Белоруссии с Россией угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Потому, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства", - рассказал Дмитрий Кулеба.

В частности, министр добавил, что власти Украины должны учитывает эту угрозу при принятии своих решений.

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из РФ в республику с учетом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.

Как сообщала "Страна", недавно президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о скорой встрече.

Ранее мы писали, что Лукашенко анонсировал подписание документов с Россией по Союзному государству уже осенью.