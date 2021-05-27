К задержанному 23 мая в Минске бывшему главреду Телеграм-канала "Нехта" Роману Протасевичу пустили адвоката. Юрист Инесса Аленская смогла увидеться с белорусским оппозиционером в четверг, 27 мая, то есть спустя четыре дня после задержания.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Аленской, с Протасевичем "все в порядке, он веселый, позитивный, не о чем беспокоиться".

В связи с подписанием соглашения о неразглашении информации адвокат не смогла точно сказать, где и в каком статусе содержат Протасевича.

"Мне не сообщили об объеме информации, который я не могу обнародовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - объяснила Аленская.

Между тем в видеоролике, опубликованном после задержания, сам Протасевич говорил, что находится в следственном изоляторе № 1 города Минска. Также он заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об участии Протасевича в украинских событиях и его пребывании на Донбассе в составе полка "Азов". Его связь с "Азовом" подтверждают фотографии, на которых оппозиционер запечатлен в военной форме и с оружием.