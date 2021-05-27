Турция заблокировала принятие жесткой резолюции НАТО по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске и с задержанием Протасевича.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

В частности, Анкара настаивала на том, чтобы любое упоминание о поддержке новых санкций Запада в отношении Белоруссии и призывы к освобождению там политических заключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса.

"Одной из причин подобных действий Турции, по мнению источников, стало ее желание сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Белоруссии, и поддерживать экономические отношения с Белоруссией посредством авиасообщения благодаря выполнению ежедневных рейсов в Минск турецкой авиакомпанией Turkish Airlines", - сообщили в агентстве.

МИД Турции не стал комментировать данную информацию. В свою очередь, как пишет агентство, официальный представитель НАТО отметил, что "заявление Североатлантического совета по Белоруссии было согласовано всеми 30 союзниками на основе консенсуса".

"Мы не вдаемся в подробности обсуждений в НАТО, которые носят конфиденциальный характер", - заявил представитель альянса.

Отметим, что в среду Североатлантический альянс осудил посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и призвал к срочному независимому расследованию инцидента. НАТО считает, что "этот неприемлемый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие гражданскую авиацию и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа".

Как говорится в документе, НАТО поддерживает проведение срочного независимого расследования инцидента с посадкой самолета.

Ранее "Страна" приводила заявление белорусских властей о том, что они не принуждали экипаж посадить самолет Ryanair в Минске, а сообщение о минировании воздушного судна поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС".

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После посадки были задержаны двое его пассажиров - экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка-гражданка России. Оба сейчас находятся в СИЗО в Минске.