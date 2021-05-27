В четверг, 27 мая, наблюдательный совет ПриватБанка назначил главой правления австрийца Герхарда Бьоша. Его опыт работы в банках составляет 35 лет.

Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации. Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины", - сказано на сайте ПриватБанка.

До назначения, с 2010 года, Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль".

В 2018 году главой правления банка стал математик и любитель айкидо из Чехии Петр Крумханзл.

Как рассказывала "Страна", прошлой зимой НАБУ открыло на него дело о возможном злоупотреблении властью.

Мы также сообщали, что государство платит главе набсовета ПриватБанка по две тысячи долларов в день.