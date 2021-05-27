Сегодня, 27 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Об этом он сообщил в в эфире телеканала "1+1".

"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - заявил Кулеба.

Помимо этого, он считает, что белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".

Как сообщала "Страна", вскоре после новости о поручении Владимира Зеленского Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полеты в республику.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера был направлен истребитель МиГ-29.

Вместе с тем, на борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.