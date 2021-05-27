Глава МИД Кулеба пообещал не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Сегодня, 27 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Об этом он сообщил в в эфире телеканала "1+1".
"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", - заявил Кулеба.
Помимо этого, он считает, что белорусский президент Александр Лукашенко лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной".
Как сообщала "Страна", вскоре после новости о поручении Владимира Зеленского Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полеты в республику.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера был направлен истребитель МиГ-29.
Вместе с тем, на борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.