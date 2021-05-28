Апелляционный суд вынес решение, которым отказал Мустафе Найему в удовлетворении апелляции по иску о защите чести и достоинства по отношению к адвокату Олегу Ищенко.

Об этом сообщил "Стране" сам Олег Ищенко.

Напомним, речь идет о событиях 2018 года, когда произошел конфликт и драка на дороге с участием Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве. Тогда на пресс-конференции Олег Ищенко, который как адвокат представлял вторую строну инцидента, высказал мнение о том, что Найем сам спровоцировал конфликт. А Найем, в свою очередь, подал на Ищенко иск в суд о защите чести и достоинства.

"Суд поставил точку в этом странном с моей точки зрения споре, когда Найем пытался привлечь к гражданской ответственности адвоката за высказываемую им точку зрению. Это тем более странно, что высказывание точки зрения является профессией самого Мустафы Найема, которой он всегда гордился и культивировал. Но как выяснилось, когда чужая точка зрения не совпадает с его мнением, он стремится привлечь за это человека к ответственности. И все из-за того, что на пресс-конференции я заявил, что Мустафа первым спровоцировал конфликт. Это была наша позиция как адвокатов: если бы не его конфликтное поведение, этого бы не произошло. Он посчитал, что это ущемляет его достоинство, хотя я искренне не понимаю, чем это его оскорбило. Более того, было бы странно, если бы он выиграл эту апелляцию – он ничего для этого не сделал. Не было ходатайств о повторных экспертизах или допросах, или исследовании новых документов. Они просто попросили суд удовлетворить апелляцию и принять другое решение. Суд несколько раз спрашивал – а будут еще ходатайства? Ничего. Они отнеслись к апелляции, скажем так, прохладно. Мол, не очень-то и хотелось. Зачем тогда вообще было ввязываться в новый спор, чтобы его проиграть?", - комментирует "Стране" Олег Ищенко.

Отметим, что речь идёт о пресс-конференции 4 мая 2018 года на тему "Конфликт Мустафа Найем с точки зрения диаспоры чеченского народа в Украине".

Как сообщала "Страна", спустя почти полгода - в октябре 2018-го - Мустафа Найем решил отсудить у адвоката своих обидчиков моральный ущерб. Суть конфликта состояла в том, что Олег Ищенко, адвокат подозреваемых, заявил о наличии видео, в котором якобы сам Найем первым начал выяснять отношения с оппонентами. Найем тогда утверждал, что это видео не является правдивым и это доказывает полная видеоверсия произошедшего.

Также напомним, что 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.