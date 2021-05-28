Кассационный гражданский суд Верховного суда Украины назвал обстоятельства, которые позволяют квалифицировать договоры купли-продажи как фраудаторные - то есть совершенные в ущерб кредитору.

Об этом говорится на сайте суда.

До Верховного суда дошло дело истца, пострадавшего в ДТП. Решением суда в его пользу и в пользу пассажира легковушки, которой он управлял, была назначена компенсация имущественного и морального вреда с предприятия, водитель грузовика которого признан виновником аварии.

В день принятия решения суда средств на счету предприятия не было, а за некоторое время до этого были проданы принадлежащие ему два грузовика и прицеп к ним. Поэтому истец просил суд признать недействительными соответствующие договоры купли-продажи транспортных средств, поскольку имущество было реализовано с целью уклонения от исполнения судебного решения.

Районный суд, решение которого оставил без изменений апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, поскольку на момент заключения оспариваемых договоров решение о взыскании материального и имущественного ущерба с предприятия еще не существовало. Заключая договоры, предприятие реализовало свои законные права собственника транспортных средств.

Верховный суд отменил предыдущие решения и принял новое, которым удовлетворил исковые требования, приведя следующие правовые выводы.

Действия участников гражданских правоотношений должны быть добросовестными, то есть соответствовать определенному стандарту поведения, характеризоваться честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны договора. Частно-правовой инструментарий не должен использоваться участниками гражданского оборота для уклонения от уплаты долга или исполнения судебного решения о взыскании долга, вступившего в законную силу.

Совершенным в ущерб кредиторам (фраудаторным), может быть как возмездный, так и безвозмездный договор. К обстоятельствам, позволяющим квалифицировать возмездный договор как совершенный во вред кредитору, относятся:

момент заключения договора;

контрагент, с которым должник совершает оспариваемый договор (например, родственник должника, пасынок должника, связанное или аффилированное юридическое лицо);

цена (рыночная / нерыночная);

наличие / отсутствие оплаты цены контрагентом должника).

В пересматриваемом деле очевидно, что стороны оспариваемых договоров употребляли право во зло, поскольку гражданско-правовой инструментарий (оспариваемые договоры) использовался для недопущения взыскания имущества должника. Установленные судами обстоятельства позволяют сделать вывод, что оспариваемые договоры являются фраудаторными, то есть совершенными в ущерб кредитору.

К обстоятельствам, которые позволяют квалифицировать оспариваемые договоры как фраудаторные, относятся:

момент совершения договоров (после открытия производства, отказа в обеспечении иска и до первого судебного заседания по делу о взыскании средств);

контрагент, с которым должник совершил оспариваемые договоры (ООО заключило договор с лицом, которое было его участником на момент совершения);

цена в оспариваемых договорах (один седельный тягач продан за 15 000 грн, другой - за 100 грн; прицеп-фургон - за 100 грн);

должник, отчуждающий транспортное средство в пользу своего участника после предъявления к нему иска о взыскании задолженности, действует очевидно недобросовестно и злоупотребляет правами, поскольку заключил оспариваемые договоры, нарушающие имущественные интересы кредитора и направленные на недопущение обращения взыскания на имущество должника.

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