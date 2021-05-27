В столице России спустя два года поймали москвича, который хватал девушек за ягодицы во время поездок в подземном транспорте.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Подъем".

"В Москве два года не могли поймать хулигана, хватавшего девушек в метро за ягодицы. Он дожидался, пока поезд остановится, трогал свою жертву и резко выходил из вагона", - сообщили в мессенджере.

Помимо этого, в пресс-службе управления МВД по Москве заявили, что в полицию обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что к ней приставал молодой человек.

"На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказали в ведомстве, добавив, что суд арестовал нарушителя на 10 суток.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах задержали пожилого мужчину, который повел девочку в кафе и начал приставать. Свидетели происходящего позвонили в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника, который оказался местным жителем, 1960 года рождения. Он был пьян.

Также напомним, что пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде. Один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехали молодые девушки.