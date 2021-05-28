Российский щит: Москва вступилась за Минск

Обстановка вокруг Белоруссии в связи со скандальной посадкой самолета Ryanair продолжает накаляться. Евросоюз готовит новые санкции против Минска, причем не только персональные: вчера стало известно, что рассматривается вариант прекращения транзита российского газа в Европу через белорусскую трубу – то есть то, к чему призывала выбывшая из ЕС Великобритания.

Правда, сама труба уже давно принадлежит России, но определенные убытки в случае такого решения Минск все же понесет. Что касается Москвы, то если остановится транзит через Беларусь, то придется увеличить транзит газа через Украину. Даже когда будет достроен "Северный поток-2".

Вряд ли все это сильно радуют Москву.

И вчера стало известно, что Россия перестала давать разрешения на прибытие самолетов, которые облетают белорусскую территорию.

Такие контрсанкции ставят в тупик авиакомпании государств, применивших санкции в отношении Минска: лететь над Белоруссией им запрещает собственная власть, а облетать ее – российская. То есть теперь, по сути, все авиасообщение между Европой и Россией может осуществляться только с помощью российских компаний.

Конечно, страны ЕС могут придумать свои контрмеры на российские контрмеры, однако вряд ли они на это пойдут – поскольку это будет означать, что авиасообщение между Европой и Россией вообще прекратится. А к этому европейцы не готовы.

Видимо, в расчете на нерешительность Запада Москва и заняла позицию активной поддержки Минска. Видимо, Путин таким образом решил показать, что Белоруссия – это уже почти Россия, а потому и защищать ее он будет как собственную территорию.

Украина против Белоруссии: покроет ли Кабмин убытки от санкций

В хор противников Белоруссии продолжает активно встраиваться и Украина. Вчера в парламенте зарегистрирован проект постановления, которым предлагается призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Проект подписан представителями трех фракций: "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Голоса", – а также группы "За будущее". Исходя из такого многопартийного представительства, можно предположить, что проблем с принятием не будет, однако, как известно, "Слуга народа" – фракция многовекторная, а потому наличие ее депутатов среди авторов потенциального постановления еще ни о чем не говорит. Все зависит от Банковой, а там Владимир Зеленский после печально известного указания прекратить авиасообщение с Белоруссией никаких новых комментариев на эту тему не давал.

Зато вчера руководитель украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук напомнил о своей осенней идее перенести переговоры из белорусской столицы куда-то в другое место. И даже назвал варианты – Швейцария или Финляндия.

Но на это тут же отреагировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который дал понять, что Леонид Макарович много на себя берет.

Диссонансом по отношению к депутатам и Кравчуку вчера стало заявление главы совета директоров аэропорта "Киев" имени Сикорского Дениса Костржевского. Нет, он не стал выступать в защиту Бацьки – наоборот, выразил глубокую поддержку антибелорусским санкциям; а после этого добавил, что убежден: Кабмин, принявший санкции, должен компенсировать убытки аэропорту.

И этим заявлением Костржевский, как говорится, испортил всю малину премьеру. Тот ведь рассказывал, какие прибыли Украина получит после того, как весь мир обложит авиасанкциями Белоруссию, а оказалось, что вместо гипотетических прибылей мы уже имеем реальные убытки. То есть санкциями Украина выстрелила себе в ногу.

Можно не сомневаться, что Денис Шмыгаль на призыв руководства аэропорта не ответит. Поскольку дать денег – означает признать, что и правительство, и президент обокрали свою страну в угоду абстрактному союзу с Западом.

Просто бизнес: "Нафтогаз" объявил войну "Северному потоку - 2"

Хотя шанс зарабатывать на антибелорусских санкциях у Украины все-таки есть. И речь тут идет вовсе не о перенаправлении авиационных потоков, а об упомянутых выше возможных санкциях Евросоюза против белорусской газовой трубы. Поскольку на данный момент основной вариант перераспределения потоков – это именно украинская ГТС.

Правда, в течение небольшого времени. Ведь, как уже сказано, основной вариант альтернативы белорусской трубе – это вступивший в завершающую фазу постройки (и лишившийся угрозы американских санкций) "Северный поток - 2".

Поэтому не удивительно, что в такой ситуации Украина решила бороться с новым газопроводом в одиночку. Вчера стало известно, что и. о. главы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко взял к себе советником бывшего функционера Республиканской партии США и сотрудника Госдепартамента Мирона Василика.

О задаче, которую предстоит решать новому советнику, заявляется прямо: "Остановить "Северный поток-2" – национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз".

Это заявление весьма примечательно. Ведь до сих пор украинские власти делали вид, что "СП-2" – это политический проект, направленный против Украины, и, соответственно, борьбой с ним занимались политические органы вроде Верховной Рады и МИДа. А теперь все встало на свои места: борьбу против газопровода ведет нефтегазовая компания, из чего становится ясно, что речь идет о борьбе за прибыль. И ничего больше.

Вот только ведется это борьба не слишком продуманно. Главной альтернативой украинской трубе является "Турецкий поток", который уже пробрался в Европу и протягивает щупальца к государствам, которые традиционно получали российский газ через Украину – вроде Румынии и Италии. А "Нафтогаз" почему-то не создает никаких групп по борьбе с этой угрозой и не ставит ее в приоритет.

Июньский газ не подешевел. Осенью будет катастрофа?

И в целом в газовом вопросе решения украинской власти продуманными не назовешь. Вчера стали известны июньские цены на газ для населения, и они оказались такими же, как были в мае – после того, как правительство отменило временный тариф в 6,99 грн за куб.

Теперь "Нафтогаз" и другие компании на свободном рынке предлагают по предоплате газ минимум по 7,99, а максимум доходит до 13,5 грн. То есть даже существенно больше тех тарифов, против которых люди бунтовали зимой.

А ведь зимой "свободный рынок" работал только для непосредственных потребителей газа – в то время как для предприятий теплокоммунэнерго действовал режим спецобязательств, по которому "Нафтогаз" был обязан продавать газ по фиксированной цене и без предоплаты (а также при наличии задолженности). Теперь все это ушло в прошлое, тепловиков послали на тот же рынок, куда полгода назад посылали частных потребителей. А это значит, что и для отопления газ будут покупать такой же дорогой, как и для частных домов. Если вообще смогут его купить.

При таких раскладах не только платежки за газ, но и платежки за отопление нынешней осенью вырастут на треть, а то и наполовину. Каждый может представить, к каким последствиям это приведет.

А вот правительство почему-то не может представить зимние тарифные бунты, только увеличенные раза в три-четыре. И не может представить, к каким последствиям для власти ведет его игра в рынок.

Зато зимой снова будут спасать положение, в которое сами же страну сейчас загоняют.

Наследие Трампа: Байден готовится обвинить китайцев за коронавирус

Джо Байден возродил теорию Дональда Трампа об искусственном происхождении коронавируса. И спустя несколько часов Фейсбук объявил, что перестает блокировать сообщения, которые посвящены этой "теории заговора".

То, что взаимосвязь этих двух заявлений подтвердила полную зависимость самой популярной соцсети от демократов, уже никого не удивляет. Важным остается только вопрос о том, почему Байден вдруг решил озвучить то, за что Трампа и его сторонников высмеивали год назад.

Главное – это, конечно, уже объявленная смена внешнеполитических ориентиров. Год назад демократы, видимо, еще рассчитывали, что вернутся в 2016 год, когда Китай был, пусть и не близким, но партнером Америки. Однако, вернувшись во власть, Байден и его команда поняли, что за четыре года произошли необратимые изменения. И что Трамп был прав, когда называл главной угрозой для США Китай, а не Россию.

А в борьбе с "главной угрозой" все средства хороши. В том числе и теория о том, что китайцы создали коронавирус сознательно. А в этом контексте никого не удивит уже и доведение "теории заговора" до логического конца, который состоит в том, что и в мир коронавирус выпустили специально.

Китай пока реагирует на подобные заявления из Белого дома вяло. Однако через 90 дней, которые Байден отвел на расследование версии об искусственном происхождении коронавируса, все может измениться. Ведь за расследованиями в Америке часто следуют санкции. А санкции означают, как минимум, холодную войну.