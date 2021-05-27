В Телеграм-канале, где выкладываются видео и посты бывшего судьи Николая Чауса, появилось новое послание от его имени. На этот раз в текстовом формате.

В записи Чаус извиняется за вынужденное молчание и признается, что ему не просто излагать мысли на видеозаписи, а писать гораздо легче.

"И все что нужно было, это просто написать: "Осталось 10 часов...". Сразу пошли предложения самого разного рода. В основном предлагают замолчать, исчезнуть или как-то договориться, проще говоря: "порешать". Суммы впечатляют, уж поверьте.

Но есть и другая сторона: наконец-то пошёл взаимный обмен стоящей информацией. Пазлы складываются идеально", - сказано в записи.

В конце Чаус призывает читателей еще немного потерпеть.

"Быстро только кошки рождаются, а у нас не кошки... Хотя, если сравнивать их с моим Принцюшей (домашний питомец семьи Чаусов, которого похищенный судья уже упоминал в одном из постов - Ред.), и людьми их тоже не назовёшь!" - попытался пошутить экс-судья.

Напомним, пропавший в апреле экс-судья 17 мая объявился в Телеграм с видеороликом и передал привет Порошенко.

Его адвокат заявил, что ролик был записан под давлением.

Затем он публиковал другие посты, в том числе обращение к жене с просьбой воздержаться от комментариев.