В 2020 году в Украине количество случаев онкологических заболеваний уменьшилось на 30% по сравнению с 2019-м. Медики предупреждают, что такие данные не свидетельствуют в пользу того, что украинцы стали реже болеть.

Об этом сообщается на странице Минздрава в соцсети.

"Но, к сожалению, это не значит, что люди стали меньше болеть. Пациенты просто меньше обращаются за помощью и откладывают лечение на потом. Помните, что рак не берет выходных не идет на карантин! Не пренебрегайте своим здоровьем - обращайтесь к врачу и ежегодно проходите профилактические осмотры.

Рак на ранних стадиях излечим!" - призвали в Минздраве.

Напомним, несмотря на 30-процентное снижение, в 2020 году Украина вышла на второе место в Европе по темпам распространения онкологии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Министерстве здравоохранения Украины разработали стратегию контроля онкологических заболеваний. Реализовать ее планируют до 2030 года.

Также мы сообщали, что в Украине ежегодно диагностируют более 1000 новых случаев онкологические заболевания у детей, а умирают - около 250 детей.