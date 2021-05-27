После введения санкций против Беларуси несколько европейских авиакомпаний, включая Air France, не смогли доставить пассажиров в Москву, так как российская сторона не позволяла прилетать по альтернативному маршруту в обход Беларуси. Однако в ближайшее время такие рейсы в РФ намерены разрешить.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам источника в крупной российской авиакомпании, в Росавиации состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту в обход Республики Беларусь.

А источник, близкий к Минтрансу, заверил, что в ближайшее время Москва даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам. Как он сказал, задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.

Ранее "Страна" сообщала, что после Air France Российская Федерация не выдала разрешение австрийскому авиаперевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход Белоруссии.

Напомним, облетать Беларусь западные компании стали после задержания в Минске 23 мая бывшего редактора Телеграм-канала "НЕХТА" Романа Протасевича и его девушки.