В Киевской области женщина во время конфликта на фоне ревности порезала своего 40-летнего гражданского мужа, через несколько дней он скончался в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своем сайте.

"Фастовской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летней женщины в причинении своему гражданскому мужу тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - заявили в прокуратуре.

В частности, инцидент произошел в Новогоднюю ночь в г. Фастов, 40-летний мужчина после употребления алкогольных напитков вместе со своей гражданской женой, на почве ревности начал ссору, во время которой женщина взяла со стола нож и ним нанесла мужу удар в живот. 3 января 2021 пострадавший скончался в больнице.

Отметим, что Фастовским городским судом Киевской области женщина признана виновной в совершенном преступлении и приговорена к 7 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве теща зарезала зятя кухонным ножом и пыталась обмануть медиков. Сначала женщина всячески отрицала свою причастность к смерти умершего, но дальше призналась, что во время конфликта ударила родственника кухонным ножом в живот.

Также напомним, что в Киеве женщина зарезала пьяного мужа кухонным ножом. При этом женщина уверяла полицейских, что ее сожитель пришел домой уже с ножевым ранением и умер после отказа от медицинской помощи.