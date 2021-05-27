38-летнему киевлянину, который распространял детскую порнографию и предлагал сексуальные связи с 11-летней дочерью, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины (изготовление и сбыт порнографии), санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2020 по март 2021 подозреваемый, пользуясь частым отсутствием дома жены, переписываясь в одной из социальных сетей, предлагал партнерам вступить с ним в интимную связь с последующим привлечением его малолетней дочери", - говорится в сообщении.

При этом отец демонстрировал как в интернете так и при личной встрече видеопродукцию порнографического характера. Обезвредить педофила удалось благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщили о действиях мужчины в полицию.

"В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято мобильный телефон, компьютер и другие носители информации, которые будут исследованы с привлечением экспертов, на предмет наличия в них продукции порнографического характера, является предметом уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 301, 301-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве 38-летний фотограф шантажом вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото.

Также мы сообщали, что под Полтавой задержали педофила, который предлагал мальчикам сняться в эротической фотосессии за деньги.