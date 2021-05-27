Представители Министерства здравоохранения рассказали о плюсах вакцины против Covid-19 Pfizer (Comirnaty) и перечислили противопоказания к ее применению.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

В частности, вакцина Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина, созданная с использованием новых технологий иммунитета. Ее совместно разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармакологический Pfizer. Она выпускается под торговой маркой Comirnaty.

По данным специалистов, для достижения высокой эффективности необходимы две дозы вакцины с интервалом в 21-28 дней.

"Вакцина требует температуры хранения от -60 ° C до -80 ° C. После размораживания может храниться 5 дней при температуре от +2 С до +8 С", - напомнили медики.

Среди противопоказаний к применению, есть следующее:

гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

температура тела выше 38,5 градусов.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

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