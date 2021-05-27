Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова назвала три главных задачи, которые преследует вакцинация от коронавируса. По ее словам, привитый человек вполне может заболеть, но главное, чтобы он не переносил болезнь тяжело, не оказался в больнице и не умер.

Об этом представитель Детского фонда ООН сказала во время вебинара, трансляция которого велась в Фейсбуке Министерства образования и науки.

"Какие ожидания от вакцинации? Означает ли, что вакцинированный человек не заболеет? Нет, он может заболеть, но перенесет заболевание гораздо легче, не умрет от COVID-19, не попадет в реанимацию, и скорее всего, не будет нуждаться в кислородной поддержке. Согласитесь, все эти три вещи - не умереть, не попасть в реанимацию и не нуждаться в кислородной поддержке - довольно важны. Такие ожидания от вакцинации", - считает Булавинова.

Она добавила, что при инфицировании коронавирусом вакцинированный человек все равно может заразить других, и это нужно учитывать. И до сих пор неизвестно, насколько вакцинация от COVID-19 влияет на распространение этой болезни, уменьшает ли она передачу коронавируса. На эту тему продолжаются исследования.

Ранее "Страна" рассказывала об открытии ученых, что иммунитет к коронавирусу, в том числе выработанный после прививки, может сохраняться годами и противостоять новым штаммам.

Мы также сообщали, что на стадионе "Арена Львов" 29 мая откроют первый в Украине центр вакцинации для тех, кто зарегистрирован через онлайн-приложение или портал "Дия".