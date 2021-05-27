Медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Екатерина Булавинова заявила, что привиться от коронавируса в Украине можно в случае отсутствия декларации с семейным врачом.

Об этом Булавина сказала на вебинаре по вакцинации педагогов, трансляция которого велась в Фейсбуке Министерства образования и науки.

По словам представительницы ЮНИСЕФ, для того, чтобы получить прививку, достаточно иметь паспорт и идентификационный код.

"Если у вас нет декларации с семейным врачом, это не является причиной для того, чтобы вас не вакцинировать. Вас могут вакцинировать и внести в электронную систему без декларации с врачом. У вас должен быть для этого паспорт и идентификационный код. Если вам по какой-то причине отказывают в вакцинации из-за того, что у вас нет декларации, сообщите об этом. Этот вопрос стоит достаточно остро, и ни Министерство здравоохранения, ни Национальная служба здоровья не делают декларацию обязательным условием для того, чтобы человека вакцинировать", - сказала Булавинова.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине первые 224 человека получили дозы еще незарегистрированной в стране вакцины Johnson & Johnson.

Мы также писали, что у 13% привитых AstraZeneca в Украине наблюдались непредвиденные последствия.